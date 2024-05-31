Илон Маск назвал тревожным обвинительный вердикт присижных Дональду Трампу

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети Х обвинительный вердикт присяжных на суде в Нью-Йорке, где рассматривалось дело экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации.
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