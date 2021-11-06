Зачем США понадобились «тайные переговоры» с Москвой?

Последние новостиПолитикаЗачем США понадобились «тайные переговоры» с Москвой? Россия и США вот уже полгода ведут секретные, но при этом запланированные переговоры по выходу из конфронтационной спирали.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБДБорис ДаниловШтаты - коварная страна! Мне кажется, что причина режима переговоров кроется в желании США зародить у руководства КНР чувство недоверия к РоссииГБГеннадий БирюковПосле переговоров Путина с Байденом и тремя его посланцами в Москву трудно припомнить наступление чего-то позитивного в российско-американских отношениях. Если коротко: США продолжают гнобить Россию санкциями, высылкой наших дипломатов, унизительными обвинениями, оскорбительным отношением в спорте и многим многим другим. А что мы?... Практически мало чего - в основном оправдываемся и сидим в глухой обороне.Комментировать
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