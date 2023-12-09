На Кубани полицейские и общественники проводят профилактические антикоррупционные мероприятия

В Лабинском районе участковые уполномоченные полиции совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Лабинскому району Еленой Бородиной провели правовой семинар с работниками Централизованной библиотечной системы.
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