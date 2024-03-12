Эстония отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами

Традиционно единый для стран Прибалтики порыв русофобии неожиданно дал сбой. В вопросе конфискации машин с российскими номерами, как выяснили «Известия», власти Эстонии не собираются отнимать авто у наших соотечественников, как это делают их соседи.
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