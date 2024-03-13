Погранохрана США приведена в состояние высокой готовности из-за беженцев с Гаити

Пограничная охрана США в Майами (штат Флорида) приведена в состояние повышенной готовности в связи с возможным наплывом беженцев с Гаити, где частично введен режим чрезвычайного происшествия на фоне распада правительства.
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