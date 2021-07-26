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Российские системы «Бук-М2Э» на вооружении Сирии уничтожили ракеты, запущенные израильскими F-16

Российские системы «Бук-М2Э» на вооружении Сирии уничтожили ракеты, запущенные израильскими F-16

Российские комплексы «Бук-М2Э», состоящие на вооружении Сирии, уничтожили ракеты, запущенные израильскими истребителями F-16.

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вылитый литой
израиль говорит совсем противоположное и подтвердил видеосъемкой.............

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