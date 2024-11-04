Гoликова: пенсии с 1 декабря сильно поменяют — смотрите на сколькo

Средний размер страховой пенсии по старости в декабре 2024 года составит 22 605 руб. Об этом на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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