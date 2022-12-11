Юрист Курашина: отпуск можно продлить, добавив несколько дней к праздникам

Россиянам рассказали о способах продлить отпуск на срок, который превышает 28 календарных дней. Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина в беседе с агентством «Прайм» объяснила, что для этого нужно правильно планировать отпускные дни.
Россиянам рассказали о способах продлить отпуск на срок, который превышает 28 календарных дней. Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина в беседе с агентством «Прайм» объяснила, что для этого нужно правильно планировать отпускные дни.
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