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Юрист Курашина: отпуск можно продлить, добавив несколько дней к праздникам

Юрист Курашина: отпуск можно продлить, добавив несколько дней к праздникам

Россиянам рассказали о способах продлить отпуск на срок, который превышает 28 календарных дней. Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина в беседе с агентством «Прайм» объяснила, что для этого нужно правильно планировать отпускные дни.

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