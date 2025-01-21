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Удар в Славянске: детонация на производстве дронов ВСУ вызвала взрывы

Удар в Славянске: детонация на производстве дронов ВСУ вызвала взрывы

Во вторник вечером в Славянске был нанесен удар по складам и цехам, связанным с производством беспилотников ВСУ.

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