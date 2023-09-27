Представлен первый тизер аниме-сериала “Tomb Raider: Легенда о Ларе Крофт” – рели...

Представлен первый тизер аниме-сериала “Tomb Raider: Легенда о Ларе Крофт” – релиз уже скороСтриминговый сервис Netflix представил в рамках презентации Drop 01 тизер с первым взглядом на анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.