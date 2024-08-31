Юань стал более привлекательным для иностранных государств

ПЕКИН (ИА Реалист). За прошедшие годы доля юаня в трансграничных платежах Китая существенно выросла. Такая тенденция отражает растущую в мире уверенность в возможности осуществления торговых и инвестиционных расчетов в юанях.
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