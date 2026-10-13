Pope Leo XIV has nodule removed from lung

Pope Leo XIV had a nodule from his lung removed. The Vatican said the "procedure was successfully completed, on schedule and as planned.
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