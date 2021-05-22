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«Артек» – планета детей

«Артек» – планета детей

Визитная карточка советской пионерии, лагерь с мировым именем, «королевство без короля и без подданных» с мечтой о своем космодроме, разрушенный землетрясением 1927 года, построенный заново и ставший частью жизни более полутора миллионов детей.

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