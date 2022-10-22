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В Приморском крае мобилизованные военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения Т-72Б и БТР-82АМ

В Приморском крае мобилизованные военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения Т-72Б и БТР-82АМ

В ходе боевых стрельб экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчёты противотанковых гранатомётов и другие огневые средства условного противника.

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