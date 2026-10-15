Стивен Джеррард оценил выступления Флориана Виртца в составе «Ливерпуля». «Я не отрицаю, что он играет слабее, чем ожидалось, и что мы должны были увидеть намного больше, учитывая его ценник, но я просто думаю, что шанс еще есть, и такое уже бывало, что футболисты переворачивали ситуацию.