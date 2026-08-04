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4 эффективных способа учить новые слова в иностранном языке

4 эффективных способа учить новые слова в иностранном языке

Лайфхаки от лингвиста фото: insta_photos/Shutterstock/Fotodom.ruКаждый, кто однажды учил иностранный язык, хотя бы раз попадал в одну и ту же ситуацию — буквально на прошлом занятии выучили слово, но сегодня встретили его в статье и не вспомнили.

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