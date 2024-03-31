Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 31 марта 2024 года: Как Россия парализовала ВСУ, зачем Зеленский увольняет друзей и приближенных и почему ЕС лишил Киев всех привилегий

Александр КОЦ Сегодня 35K прочитали ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕТАСОВАЛ ПЕШЕК В СВОЕЙ ОБОЙМЕ В минувшие сутки президент Украины совершил ряд кадровых решений - уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – своего бизнес-партнера, директора и основателя студии "Квартал-95".
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