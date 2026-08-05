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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» не намерен платить больше 120 млн евро за Барколя, «ПСЖ» хочет 150 млн и бонусы. Аль-Хелайфи лично обсудит трансфер с боссами «красных»

«Ливерпуль» и «ПСЖ» далеки от договоренности по трансферу  Брэдли Барколя . Как сообщает L’Equipe, английский клуб не намерен удовлетворять требования французов, которые хотят получить 150 миллионов евро и бонусы за игрока.

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