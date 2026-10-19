Российские средства ПВО в течение дня уничтожили над регионами страны 13 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
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