МИД РФ подтвердил, что «Орешник» будет размещён в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии согласно договорённости президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
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