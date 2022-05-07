США изучают законопроект, разрешающий судебные иски против ОПЕК

Правительство США изучает законопроект Сената, который обеспечит правовую основу для подачи исков против Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на предмет потенциальных последствий этого шага, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Правительство США изучает законопроект Сената, который обеспечит правовую основу для подачи исков против Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на предмет потенциальных последствий этого шага, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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