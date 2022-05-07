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США изучают законопроект, разрешающий судебные иски против ОПЕК

США изучают законопроект, разрешающий судебные иски против ОПЕК

Правительство США изучает законопроект Сената, который обеспечит правовую основу для подачи исков против Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на предмет потенциальных последствий этого шага, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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