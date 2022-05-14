Спортивный врач Мирошников: «Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, и это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами»

Доцент кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал о риске сдать положительный допинг-тест на мельдоний из-за употребления молока.

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