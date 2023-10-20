Российские археологи обнаружили фрагмент Большой русской засечной стены

Археологи нашли фрагмент Большой русской засечной стены. Результаты своих исследований они представили в ходе круглого стола, который прошел в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», пишет РИА Новости.
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