Ужас в Курской области! ВСУ озверели: мины в детском саду, горящие дома, тела мирных жителей

Одна из жительниц Рыльского района Курской области рассказала о том, как украинские силы обстреливали мирных жителей, работающих на полях в деревне Золотарёвка до момента, когда была объявлена обязательная эвакуация.
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