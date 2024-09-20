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Ужас в Курской области! ВСУ озверели: мины в детском саду, горящие дома, тела мирных жителей

Ужас в Курской области! ВСУ озверели: мины в детском саду, горящие дома, тела мирных жителей

Одна из жительниц Рыльского района Курской области рассказала о том, как украинские силы обстреливали мирных жителей, работающих на полях в деревне Золотарёвка до момента, когда была объявлена обязательная эвакуация.

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