Эксперт по ЖКХ предложил забирать квартиры у "нищих" собственников

Председатель комитета торгово-промышленной палаты назвал приватизацию 90-х ошибкой и считает, что стоит дать гражданам возможность передавать недвижимость муниципалитету вместе с ответственностью за её содержание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии