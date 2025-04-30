Россию снова "хотят купить": Трамп удерживает русских от разворота на Восток. Предложение озвучено

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Комментарии
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Федор Родников
Не верьте барыге-обманет.
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1 д.
W
Walery
Что значит &quot;По мнению Соединённых Штатов, с конфликтом надо завязывать...&quot;?  Очевидно же не конфликт, тут уничтожается идеология неофашизма, которую нельзя оставить не добитой, иначе получится как с фашистской германией - тогда оставили ФРГ и что сегодня имеем?   Нам это сегодня разве надо..?
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1 д.
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