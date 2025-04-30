Россию снова "хотят купить": Трамп удерживает русских от разворота на Восток. Предложение озвучено

W

Walery

Что значит "По мнению Соединённых Штатов, с конфликтом надо завязывать..."? Очевидно же не конфликт, тут уничтожается идеология неофашизма, которую нельзя оставить не добитой, иначе получится как с фашистской германией - тогда оставили ФРГ и что сегодня имеем? Нам это сегодня разве надо..?