Во Владимире после переезда открылся планетарий «Звёздный дом»

Стоимость проекта нового планетария во Владимире составила 264,6 млн рублей, коллектив переехал из Николо-Кремлёвской церкви в современное здание площадью почти 1000 квадратных метров с полнокупольным экраном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
- ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым