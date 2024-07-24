В Иркутской области полицейские и ветераны МВД стали донорами крови

Донорами стали 8 полицейских, среди них многие сдают кровь уже не в первый раз, но есть и новички. Оперативный дежурный Дмитрий Шевченко стал донором в четвёртый раз, имеют красные книжки участковый Александр Мясоедов и эксперт Анастасия Гринёва.
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