Брутальное насилие за незнание географии: случай под Курском шокировал общественность Елена ГалицкаяВ посёлке Петрин, расположенном под Курском, произошел жуткий случай избиения продавщицы местного магазина.
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