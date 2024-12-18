В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенники перед Новым годом стали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты или большие мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).