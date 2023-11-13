В Костромской области стали эффективнее лечить болезни сердца

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноября, ФедералПресс. В прошлом году в соответствии с задачами, поставленными главой Костромской области Сергеем Ситниковым по совершенствованию оснащения бригад скорой помощи, Костромская область закупила 41 мобильный аппарат для дистанционной передачи и регистрации ЭКГ.