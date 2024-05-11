Психолог Куртанова: Стресс провоцирует болезни

Психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлия Куртанова рассказала, что есть большое количество теорий, который объясняют психологические причины возникновения заболеваний.
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