Мигрантские сводки Азербайджанская дзюдоистка и параолимпийская чемпионка Шахана Гаджиева, выступающая на соревнованиях с параолимпийцами, внезапно прозрела.
Вот такой позорный азербайджанский финал
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Так и надо и позор азиатам на такие вещи обманы они мастера, одним словом - цыгане
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2 час.
Ирина Викторовна
Везде хитрят, врут, выкручиваются, даже в таком деле, если совести по природе не заложено в людях
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2 час.
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