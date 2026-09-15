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Аргументы недели

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Как россиянам достичь пенсии размером в 100 тысяч рублей

Как россиянам достичь пенсии размером в 100 тысяч рублей

В Госдуме РФ сообщили, что пенсионная выплата в сумме 100 тыс. рублей в месяц вполне реальна. Для этого гражданам нужно «всю жизнь получать высокую зарплату».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алла
Алла

Да, интересно, как в провинции, получая по 30 тыс или 40 тыс рублей, это 2,7 бал ипк, в среднем за год, собрать 400 баллов ипк🤔 издевательство...

Профиль пользователя Анна Зареченская
Анна Зареченская

Получать такую зарплату, как депутаты, президент и правительство России. И таким , как Миллер, Сечин и другие олигархи "сидящих" на наши х народных ресурсах. А нам , как они думают и пятнашки хватит. Уже 30 лет русским пенсионерам не повышается пенсия, делают индексации по 300 руб, чтобы с голоду не подохли в Великой Державе, которая уже принадлежит олигархам, вместе с президентом. Да, еще и среднеазиатам оплачиваем пенсии, которые никогда не горбатились в нашей стране, как русские. Вот такая у нас власть и политика олигархов.