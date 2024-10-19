Головков из «Витязя» – четвертый хоккеист в КХЛ, сыгравший 700+ матчей за одну команду

Защитник «Витязя» принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга». Таким образом, Игорь Головков стал четвертым игроком в истории КХЛ, сыгравший 700+ матчей за одну команду.
