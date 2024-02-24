Какой праздник сегодня, 25 февраля 2024 года: важные события в жизни христиан и жителей всего мира отмечают в этот день Мария ЛимоноваСегодня, 25 февраля 2024 года, граждане Российской Федерации и люди по всему миру отмечают не только один религиозный праздник, но и два важных исторических события.