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Военные новости ★ спецоперация

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«Киев делает то, что нужно»: Пентагон одобрил действия украинской армии в

«Киев делает то, что нужно»: Пентагон одобрил действия украинской армии в Курской области России Соединенные Штаты не считают вторжение украинской армии на российскую территорию чем-то, выходящим за рамки конфликта, по мнению американских генералов, все действия Киева продиктованы стремлением «достигнуть успеха» на поле боя.

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Комментарии
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федор
Пиндосы смотрите мрази ! Ох вы куда нибудь ублюдки влезете, а влезете вы обязательно и тогда месть будет страшной , готовьте памперсы ублюдки….
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17 час.

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