«Киев делает то, что нужно»: Пентагон одобрил действия украинской армии в Курской области России Соединенные Штаты не считают вторжение украинской армии на российскую территорию чем-то, выходящим за рамки конфликта, по мнению американских генералов, все действия Киева продиктованы стремлением «достигнуть успеха» на поле боя.