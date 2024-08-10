ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

Один мужчина, назовем его Василий, столкнулся с подлой и неожиданной беременностью жены, о чем и сообщил на форуме.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Тайна  сия  велика  есть ,  если  посмотреть  с  разных  точек  зрения... Если  пистолет  выстрелил...И  пуля  уже  летит  тебе  в  голову  ...Ее  полет  не  зависит  уже  ни  от  пистолета  ,  ни  от  стрелка  ...Будут  действовать  только  законы  физики...
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8 час.
Майя Maja
Нет, закон простой - причинно-следственные связи:)
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8 час.

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