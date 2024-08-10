Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?

ВА

Владимир Акулов

Тайна сия велика есть , если посмотреть с разных точек зрения... Если пистолет выстрелил...И пуля уже летит тебе в голову ...Ее полет не зависит уже ни от пистолета , ни от стрелка ...Будут действовать только законы физики...