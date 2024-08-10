Один мужчина, назовем его Василий, столкнулся с подлой и неожиданной беременностью жены, о чем и сообщил на форуме.
Как объяснить жене, что я не рад ее беременности?
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Тайна сия велика есть , если посмотреть с разных точек зрения... Если пистолет выстрелил...И пуля уже летит тебе в голову ...Ее полет не зависит уже ни от пистолета , ни от стрелка ...Будут действовать только законы физики...
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8 час.
Майя Maja
Нет, закон простой - причинно-следственные связи:)
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8 час.
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