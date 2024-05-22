У судившегося с участником СВО депутата Семигина забрали пост главы комитета Госдумы

Политнавигатор Скандально прославившийся депутат Семигин освободит кресло председателя комитета Госдумы Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Геннадий Семигин будет освобожден от должности председателя комитета по делам национальности.
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