Медвежий угол
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Медвежий угол

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У судившегося с участником СВО депутата Семигина забрали пост главы комитета Госдумы

У судившегося с участником СВО депутата Семигина забрали пост главы комитета Госдумы

Политнавигатор Скандально прославившийся депутат Семигин освободит кресло председателя комитета Госдумы Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Геннадий Семигин будет освобожден от должности председателя комитета по делам национальности.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
нужноовестизачисткувгосдуме
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6 час.
Людмила Лиханова
Нужно не только убрать его из Думы, но и отказаться от этих 0,5 миллиона денег с человека, жизнью и кровью защищающего Россию в том числе и всякие жирные наглые туши.
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4 час.
Н
Наталья
Тупой хряк, дорвавшийся до кресла!
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2 час.

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