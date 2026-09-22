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Царьград

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Петербуржец сжёг Haval за 2,5 млн рублей из-за веры в порчу

Петербуржец сжёг Haval за 2,5 млн рублей из-за веры в порчу

Полиция задержала 42-летнего жителя СНТ «Торики-2» по подозрению в поджоге автомобиля Haval, ущерб от которого составил 2,5 млн рублей.

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