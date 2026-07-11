ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

Делегацию партии Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше

Делегацию партии Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше

Участники траурных мероприятий в память о жертвах Волынской резни в польской Домоставе освистали представителей крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качиньский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии