Делегацию партии Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше

Участники траурных мероприятий в память о жертвах Волынской резни в польской Домоставе освистали представителей крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качиньский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии