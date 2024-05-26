Заброшенные дальние ракетоносцы Ту-22М3 Это рассказ про стоявшие несколько лет в отстойнике списанные дальние многоцелевые сверхзвуковые ракетоносцы с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3 на расформированной в 2009 г.