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Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного неудобного вопроса

Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного неудобного вопроса

Брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер был завершен после того, как журналисты у нее спросили, получал ли Джо Байден деньги от фирмы своего сына Хантера Owasco PC.

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Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Вот меня лично как истинного РОССИЯНИНА плевать на все схемы коррупции этого старого маразматика байданутого из америи . Меня больше волнуют местные коррупционеры и казнокрады. Взять только наш Татарстан , куда не плюнь во власти то замки то коллекции самых дорогих часов в мире и у всех поголовно , создается впечатление к них гонка на перегонки у кого больше и дороже. А это бюджет благополучие экономическая безопасность Родины России . А не отдельно проворовавшейся семейки у властных структурах. Вот что меня пенсионера интересует , когда НАЧНУТ я наводить порядок у Меняна РОДИНЕ
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