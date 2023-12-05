Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного неудобного вопроса

ФС

Фарид Сабиров

Вот меня лично как истинного РОССИЯНИНА плевать на все схемы коррупции этого старого маразматика байданутого из америи . Меня больше волнуют местные коррупционеры и казнокрады. Взять только наш Татарстан , куда не плюнь во власти то замки то коллекции самых дорогих часов в мире и у всех поголовно , создается впечатление к них гонка на перегонки у кого больше и дороже. А это бюджет благополучие экономическая безопасность Родины России . А не отдельно проворовавшейся семейки у властных структурах. Вот что меня пенсионера интересует , когда НАЧНУТ я наводить порядок у Меняна РОДИНЕ