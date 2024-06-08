Яичный желток для лица: лучшие рецепты, результаты и отзывы

Желток для лица является основным компонентом в различных рецептах натуральной косметики. Маски с добавлением куриного желтка, которые можно легко сделать в домашних условиях, увлажняют, смягчают кожный покров, а также снимают ощущение стянутости и избавляют от шелушения.
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