Соцсети: ВС России ударили по месту совещания офицеров ВСУ

Российские летчики нанесли удар ФАБами по зданиям в селе Цветковое Запорожской области, где проходило совещание командного состава одной из бригад теробороны ВСУ, сообщил телеграм-канал «Изнанка» со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии