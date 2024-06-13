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Соцсети: ВС России ударили по месту совещания офицеров ВСУ

Российские летчики нанесли удар ФАБами по зданиям в селе Цветковое Запорожской области, где проходило совещание командного состава одной из бригад теробороны ВСУ, сообщил телеграм-канал «Изнанка» со ссылкой на источник.

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