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ЕС предложил сократить расходы на оборону и научные программы

ЕС предложил сократить расходы на оборону и научные программы

В проекте следующего семилетнего бюджета Евросоюза предлагается уменьшить финансирование оборонной промышленности, безопасности и космоса почти на 17 миллиардов евро, а военной мобильности — более чем на 2 миллиарда евро.

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