Эксперт не рекомендует бездумно раздавать приложениям доступы к функциям смартфона

У каждого из нас есть мобильные устройства с набором разных по назначению программ. При установке приложения мы воспринимаем запросы о разрешениях доступа как некую рутину и, не читая текст сообщения, их подтверждаем.
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