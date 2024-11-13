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Хоккеист Панарин повторил достижение Гретцки

Хоккеист Панарин повторил достижение Гретцки

Российский хоккеист Артемий Панарин повторил достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, став пятым хоккеистом в истории "Рейнджерс", который начал пятый сезон с восьмью подряд домашними результативными матчами.

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