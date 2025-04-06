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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Зенита» Оливейра надеется, что у Соболева попрет после первого гола в РПЛ: «Он уже лучше себя чувствует в команде»

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре Мир РПЛ. Соболев забил свой первый гол в текущем чемпионате.

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