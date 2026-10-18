Наибольший лот — основное помещение ДК площадью 2 360 кв. м, его стартовая цена — 9,9 млн рублей. В 2016 году в здании провели капремонт за 1,96 млн рублей, но уже в 2017 году в селе появился новый культурный центр.
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